Можно ли покупать вещи до рождения ребенка: вы будете удивлены
Многие будущие родители пытаются успеть подготовить все необходимое для ребенка к его рождению. Однако существует распространенная примета, запрещающая покупать вещи для ребенка заранее.
В этой статье мы рассмотрим, есть ли в этом рациональное зерно и стоит ли придерживаться этой приметы. Об этом пишет Время Действий.
Согласно народной примете, покупать вещи для ребенка до его рождения нельзя. Считается, что это может привести к следующим неприятностям:
Занятие вещей злыми духами
Согласно поверью, злые духи могут занять вещи ребенка, что может отрицательно сказаться на его здоровье и развитии.
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Прерывание беременности
Некоторые люди считают, что покупка вещей для ребенка до его рождения может привести к выкидышу или преждевременным родам.
Сглаз
В некоторых культурах существует поверье, что подготовка к появлению ребенка заранее может привести к "сглазу".
Кроме того, есть объяснение того, почему нельзя ставить кроватку до рождения ребенка. Считается, что такой шаг может вызвать интерес злых духов. Некоторые люди избегают установления кроватки заранее из-за опасений, что это может повлечь за собой преждевременные роды или другие осложнения беременности.
Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.
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