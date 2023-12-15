Можно ли принимать лекарства по истечении срока годности: ответ вас удивит

Многие хранят лекарства дома годами, не проверяя их срок годности. Однако поступать так не стоит, поскольку это может привести к негативным последствиям для здоровья.

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Об этом пишет Ukr.media.

Срок годности – это период, в течение которого производитель гарантирует эффективность и безопасность лекарства. Этот период определяется в результате лабораторных исследований, проводимых на разных этапах разработки и производства препарата.

По истечении срока годности лекарство может потерять свои лечебные свойства, а также стать опасным для здоровья. Вот несколько возможных последствий употребления просроченного лекарства:

Неэффективность исцеления. Если лекарство теряет свое действие, оно не будет эффективным в лечении заболевания. Это может привести к прогрессированию болезни и ухудшению состояния здоровья.

Размножение микробов. В некоторых препаратах, таких как глазные капли и назальные спреи, могут со временем размножаться бактерии. Это может привести к развитию инфекции.

Смена химического состава. В некоторых препаратах с течением времени может произойти изменение химического состава. Это может сделать лекарство токсичным для организма.

Поскольку невозможно предсказать, как поведет себя препарат по истечении срока годности, лучше не рисковать своим здоровьем и не принимать просроченное лекарство.

Чтобы обезопасить себя, необходимо регулярно проверять свою аптечку и утилизировать лекарства, срок годности которых истек. На инструкциях к применению обычно указываются рекомендации по утилизации лекарства.

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Как правильно хранить лекарство?

Для того, чтобы лекарство сохраняло свои свойства как можно дольше, необходимо соблюдать следующие правила хранения:

Храните лекарство в сухом, прохладном месте, защищенном от света.

Не храните лекарства в ванной или у плиты.

Храните лекарства в недоступном для детей месте.

Если вы соблюдаете эти правила, лекарства с большей вероятностью сохранятся в хорошем состоянии до истечения срока годности.

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