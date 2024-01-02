Можно ли просверлить Землю насквозь: что говорят ученые

В 2023 году Китай начал раскапывать 10-километровую яму в Земле. Это будет самая глубокая яма, созданная человеком, и она позволит ученым изучить глубины нашей планеты.

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Издание IFLScience искало ответ на вопрос, можно ли вообще пробурить Землю насквозь.

Отмечается, что земля состоит из трех слоев: коры, мантии и ядра. Кора – это верхний слой, и ее толщина составляет от 6 до 70 км. Мантия – это пласт под корой, и ее толщина составляет около 2900 километров. Ядро – самый низкий слой, и его толщина составляет около 3470 километров.

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Чтобы пробурить Землю насквозь, нужно было преодолеть эти три слоя.

Пробурить кору – это очень сложная задача, но это возможно. Но мантия и ядро – это гораздо сложнее. Мантия состоит из очень горячего и густого вещества. Температура в мантии может достигать 1600 градусов Цельсия.

Ядро тоже очень горячее. Температура в ядре может достигать 5500 градусов по Цельсию.

В таких условиях любое буровое оборудование быстро расплавилось бы.

Кроме того, в мантии и ядре очень высокое давление. На каждые 10 м глубины давление увеличивается на одну атмосферу.

На глубине 6370 км, то есть в центре Земли, давление составляет 3,5 миллиона атмосфер.

При таком давлении даже воздух становится сверхредким. Следовательно, пробурить Землю насквозь – это невозможно.

Но строительство 10-километровой ямы в Китае – это все равно важный шаг в изучении нашей планеты. Эта яма позволит ученым изучить глубины мантии, которые до сих пор были недоступны. Это поможет человечеству лучше понять, как образовалась Земля и как она работает.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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