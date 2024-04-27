Можно ли сажать укроп по всему огороду: как это повлияет на другие растения

Укроп – это не только популярная специя, используемая для приготовления пищи, консервирования и маринадов, но и полезное растение, которое может значительно улучшить состояние вашего огорода.

Выращивая укроп на своем огороде, вы не только получите вкусную и полезную специю, но и значительно улучшите состояние почвы и защитите другие растения от вредителей и болезней, пишет prostoway.com.

Читайте также: Эксперты назвали восемь гуманных способов избавиться от улиток и улиток в саду весной

Вот несколько причин, почему не стоит бояться, если укроп разрастается по всему участку:

Обогащение почвы: Корни укропа, перегнивая в земле, делают почву более рыхлой, насыщенной микроэлементами и питательными веществами, что благоприятно влияет на рост других растений.

Защита от вредителей: Укроп отпугивает многих вредителей, таких как листоблошки, золотистая картофельная нематода, бабочка блондинка и другие гусеницы.

Укроп отпугивает многих вредителей, таких как листоблошки, золотистая картофельная нематода, бабочка блондинка и другие гусеницы. Борьба с болезнями: Укроп помогает уберечь другие растения от таких заболеваний, как капуста, пероноспороз огурцов, фитофтора и кладоспориоз помидоров.

Укроп помогает уберечь другие растения от таких заболеваний, как капуста, пероноспороз огурцов, фитофтора и кладоспориоз помидоров. Улучшение вкуса овощей: Соседство с укропом делает вкус овощей более насыщенным и ароматным.

С какими растениями укроп "дружит":

Картофель: Укроп отгоняет золотистую картофельную нематоду.

Укроп отгоняет золотистую картофельную нематоду. Редька и капуста: Укроп защищает от ковры.

Укроп защищает от ковры. Огурцы: Укроп обеспечивает защиту от пероноспороза.

Укроп обеспечивает защиту от пероноспороза. Помидоры: Укроп помогает уберечь от фитофторы и кладоспориоза.

Укроп помогает уберечь от фитофторы и кладоспориоза. Капуста: Укроп отпугивает бабочку блондинку и других гусениц.

Укроп отпугивает бабочку блондинку и других гусениц. Помидоры, лук, чеснок, свекла, земляника, смородина, бобовые: Укроп хорошо уживается с этими растениями.

Важно:

Укроп не рекомендуется сажать у моркови, сельдерея и других представителей семейства Окружных.

Для максимального эффекта отпугивания вредителей и болезней укроп рекомендуется выращивать в течение нескольких лет.

Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!