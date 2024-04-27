Можно ли сажать укроп по всему огороду: как это повлияет на другие растения
Укроп – это не только популярная специя, используемая для приготовления пищи, консервирования и маринадов, но и полезное растение, которое может значительно улучшить состояние вашего огорода.
Выращивая укроп на своем огороде, вы не только получите вкусную и полезную специю, но и значительно улучшите состояние почвы и защитите другие растения от вредителей и болезней, пишет prostoway.com.
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Вот несколько причин, почему не стоит бояться, если укроп разрастается по всему участку:
- Обогащение почвы: Корни укропа, перегнивая в земле, делают почву более рыхлой, насыщенной микроэлементами и питательными веществами, что благоприятно влияет на рост других растений.
- Защита от вредителей: Укроп отпугивает многих вредителей, таких как листоблошки, золотистая картофельная нематода, бабочка блондинка и другие гусеницы.
- Борьба с болезнями: Укроп помогает уберечь другие растения от таких заболеваний, как капуста, пероноспороз огурцов, фитофтора и кладоспориоз помидоров.
- Улучшение вкуса овощей: Соседство с укропом делает вкус овощей более насыщенным и ароматным.
С какими растениями укроп "дружит":
- Картофель: Укроп отгоняет золотистую картофельную нематоду.
- Редька и капуста: Укроп защищает от ковры.
- Огурцы: Укроп обеспечивает защиту от пероноспороза.
- Помидоры: Укроп помогает уберечь от фитофторы и кладоспориоза.
- Капуста: Укроп отпугивает бабочку блондинку и других гусениц.
- Помидоры, лук, чеснок, свекла, земляника, смородина, бобовые: Укроп хорошо уживается с этими растениями.
Важно:
- Укроп не рекомендуется сажать у моркови, сельдерея и других представителей семейства Окружных.
- Для максимального эффекта отпугивания вредителей и болезней укроп рекомендуется выращивать в течение нескольких лет.
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