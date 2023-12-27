Можно ли собакам есть каши и как они плывут на здоровье животных

Злаки в кормах для собак – это тема, вызывающая много споров. Некоторые люди считают, что злаки вредны для собак, поскольку они не являются их природной пищей, содержат глютен или микотоксины.

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Другие же считают, что злаки являются важным источником питательных веществ для собак и не представляют опасности для их здоровья, пишет elpais.

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Являются ли злаки природной пищей для собак?

Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы считаем природной пищей для собак. Если мы считаем, что природной пищей для собак есть то, что они ели в дикой природе, то тогда злаки не являются пищей для собак. Волки, предки собак, являются плотоядными животными, и их диета состоит в основном из мяса, костей и внутренних органов. Злаки в их диете находятся очень редко.

Однако, если мы считаем, что природной пищей для собак есть то, что они ели в процессе одомашнивания, то тогда злаки являются природной пищей для собак. С момента одомашнивания собаки перешли на всеядную диету, и в их рацион постепенно стали включать злаки. Злаки являются хорошим источником энергии, белка, витаминов и минералов, потому они стали важной частью рациона собак.

Могут ли собаки переваривать крахмал?

Собаки имеют ферменты, необходимые для переваривания крахмала. Однако по сравнению с людьми собаки производят меньше этих ферментов. Это означает, что собаки могут переваривать крахмал, но не столь эффективно, как люди.

Вызывают ли злаки у собак аллергию или другие заболевания?

Злаки могут вызывать аллергию или другие заболевания у собак, но это происходит редко. У собак, как и у людей, может быть аллергия на глютен. Глютен – это белок, содержащийся в некоторых злаках, таких как пшеница, рожь и ячмень. Аллергия на глютен может вызывать у собак различные симптомы, включая вздутие живота, диарею, рвоту и кожную сыпь.

У собак также может быть непереносимость глютена. Непереносимость глютена не аллергия, но она может вызвать у собак схожие симптомы. Непереносимость глютена может быть вызвана разными факторами, включая генетику и возраст.

Кроме того, злаки могут содержать микотоксины – токсичные вещества, производящие грибы. Микотоксины могут вызывать у собак разные заболевания, включая печеночные и почечные проблемы.

Являются ли беззерновые корма более полезными для собак?

Беззерновые корма не всегда более полезны для собак, чем корма, содержащие злаки. Беззерновые корма часто содержат больше белка, чем корма, содержащие злаки. Однако избыток белка может быть вредным для собак.

Беззерновые корма также часто содержат больше жира, чем корма, содержащие злаки. Это может быть вредно для собак, которые имеют избыточный вес, ожирение или проблемы с почками.

Кроме того, некоторые исследования показали, что беззерновые корма, богатые бобовыми, могут повышать риск развития дилатационной кардиомиопатии у собак.

Вывод

В общем нет научного обоснования для выбора беззернового корма для здоровых собак без известных заболеваний. Злаки могут быть полезны собакам, если они являются частью сбалансированного рациона.

Вот несколько рекомендаций по выбору корма для собак:

Выбирайте корм, разработанный для возраста, породы и уровня активности вашей собаки.

Читайте этикетку корма, чтобы убедиться, что она содержит все необходимые питательные вещества.

Если у вашей собаки есть заболевание, обсудите с ветеринаром, какой корм лучше подходит для нее.

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