Можно ли стерилизовать беременную кошку: что говорят ветеринары

Стерилизация кошек помогает снизить проблему перенаселения. Эта процедура не вредит здоровью животного, даже наоборот – стерилизованное животное не рискует получить воспалительные и опухолевые заболевания мочеполовой системы.

Видео дня

Ветеринары из Askmycats объяснили, можно ли стерилизовать кошку, если она уже забеременела. Поскольку стерилизация беременной кошки является абортом, решение о проведении этой процедуры остается за владельцем кошки и ветеринаром, говорят специалисты.

Читайте также: Ветеринары назвали лучший возраст для стерилизации собаки

Безопасно ли стерилизовать беременную кошку?

Да, проводить стерилизацию во время беременности очень безопасно, если кошка здорова и процедура проводится опытным ветеринаром.

Риск смерти во время или сразу после операции возрастает со стадией беременности кошки, главным образом из-за того, что удаление такого количества крови и тканей тела может вызвать шок.

Кроме того, это значительно повышает риск развития инфекции в культе матки. Повышенная опасность минимальна, если беременность кошки всего одну-две недели.

Как стерилизовать беременных кошек?

При стерилизации беременной кошки ветеринар удаляет матку и яичники. Это делается с помощью небольшого разреза в брюшной полости.

Как выздоравливает стерилизованная кошка?

В зависимости от особенностей их ситуации маткам нужно от 48 до 72 часов, чтобы восстановиться.

Уже после 24 часов восстановления после операции вы можете унести кошку домой.

Можно ли стерилизовать кошку в период течки?

Специалисты заметили, что в период течки сильно меняется гормональный фон и оперативное вмешательство может спровоцировать развитие некоторых опасных заболеваний. Оптимальным возрастом для стерилизации кошки есть период от 7 до 12 месяцев.

Раньше специалисты назвали вещи, которые ненавидят коты, поэтому владельцам пушистых нужно знать об этом, чтобы не раздражать животное.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!