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Социум

Можно ли включать яблоки в рацион собак: ответ ветеринаров

Цихоцкая Мария

Можно ли включать яблоки в рацион собак: ответ ветеринаров
фрукт должен быть только частью лакомства, а не основным источником питания

Яблоки – хрустящие, сочные, ароматные. Их добавляют в выпечку, салаты, делают из них компоты или просто едят свежими. А что делать, если ваша собака пристально смотрит на ломтик яблока в вашей руке?

Можно ли поделиться фруктовым вкусностями с четырехлапым другом – рассказываем дальше. Об этом пишет Martha Stewart.

Да, собакам можно есть яблоки. Это низкокалорийный источник клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Однако фрукт должен быть только частью лакомства, а не основным источником питания. Ветеринары рекомендуют, чтобы перекусы, включая фрукты, составляли не более 10% от суточного рациона собаки.

Как правильно давать яблоки собаке

Чтобы яблоко пошло на пользу, соблюдайте простые правила:

  • Не очищайте кожуру – в ней много клетчатки и питательных веществ.
  • Удаляйте сердцевину и семена. Семена содержат амигдалин, который в желудке может высвобождать цианид – токсическое вещество.
  • Нарезайте небольшими кусочками, которые соответствуют размеру вашей собаки.
  • Без добавок. Избегайте добавления сахара, специй или меда – для животного это лишнее.

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Возможные риски: на что обращать внимание

У некоторых собак могут возникнуть аллергические реакции или пищевая непереносимость. Если вы впервые даете яблоко, внимательно следите за состоянием любимца.

Возможные симптомы реакции:

  • зуд или покраснение кожи;
  • отек морды;
  • крапивница;
  • рвота или диарея;
  • снижение аппетита;
  • затрудненное дыхание.

При появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к ветеринару. В некоторых случаях это может быть анафилаксия – опасная для жизни реакция.

Яблоки могут быть полезным и вкусным дополнением к рациону собаки, если соблюдать правила и не превышать дозу. Они подходят для здоровых собак без проблем с пищеварением, но перед подачей нового продукта лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Напомним, мы уже писали, как коты распознают владельцев.

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