Можно ли включать яблоки в рацион собак: ответ ветеринаров

Яблоки – хрустящие, сочные, ароматные. Их добавляют в выпечку, салаты, делают из них компоты или просто едят свежими. А что делать, если ваша собака пристально смотрит на ломтик яблока в вашей руке?

Можно ли поделиться фруктовым вкусностями с четырехлапым другом – рассказываем дальше. Об этом пишет Martha Stewart.

Да, собакам можно есть яблоки. Это низкокалорийный источник клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Однако фрукт должен быть только частью лакомства, а не основным источником питания. Ветеринары рекомендуют, чтобы перекусы, включая фрукты, составляли не более 10% от суточного рациона собаки.

Как правильно давать яблоки собаке

Чтобы яблоко пошло на пользу, соблюдайте простые правила:

Не очищайте кожуру – в ней много клетчатки и питательных веществ.

– в ней много клетчатки и питательных веществ. Удаляйте сердцевину и семена . Семена содержат амигдалин, который в желудке может высвобождать цианид – токсическое вещество.

. Семена содержат амигдалин, который в желудке может высвобождать цианид – токсическое вещество. Нарезайте небольшими кусочками , которые соответствуют размеру вашей собаки.

, которые соответствуют размеру вашей собаки. Без добавок. Избегайте добавления сахара, специй или меда – для животного это лишнее.

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Возможные риски: на что обращать внимание

У некоторых собак могут возникнуть аллергические реакции или пищевая непереносимость. Если вы впервые даете яблоко, внимательно следите за состоянием любимца.

Возможные симптомы реакции:

зуд или покраснение кожи;

отек морды;

крапивница;

рвота или диарея;

снижение аппетита;

затрудненное дыхание.

При появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к ветеринару. В некоторых случаях это может быть анафилаксия – опасная для жизни реакция.

Яблоки могут быть полезным и вкусным дополнением к рациону собаки, если соблюдать правила и не превышать дозу. Они подходят для здоровых собак без проблем с пищеварением, но перед подачей нового продукта лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Напомним, мы уже писали, как коты распознают владельцев.