Можно ли водителю белого авто пойти на обгон в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Водитель белого автомобиля планирует выполнить обгон трактора. Участок трассы не обустроен дорожными знаками.

Разрешен ли в такой ситуации обгон? Об этом рассказали pdr2024tests.

Следует обратить внимание на разметку. Согласно разделу ПДД 34, прерывистая линия разметки 1.6 и стрелы разметки 1.19 в этом случае не запрещают обгон.

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Однако окончательное решение об обгоне водитель всегда должен приниматься с учетом ряда обстоятельств. В частности, речь идет о соотношении скорости движения транспортных средств.

По ситуации, приведенной в задаче, правильный ответ – обгон не запрещен.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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