Можно ли водителю подобрать пассажира в таком месте: задача на знание ПДД (видео)

Есть участок дороги с трамвайными путями по обе стороны. Водитель красного автомобиля намерен остановиться на трамвайном пути, расположенном на одном уровне с проезжей частью, чтобы подобрать пассажира.

Разрешено ли водителю автомобиля остановиться в таком месте для посадки пассажира? Об этом рассказали pdr2024tests.

Согласно пункту 15.8 ПДД, на трамвайном пути попутного направления, расположенном слева, разрешается остановка только для выполнения требований этих правил. На расположенных у правого края проезжей части – только для посадки, высадки пассажиров или выполнения требований этих правил.

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В этих случаях не должно создаваться препятствий для движения трамваев. Таким образом, пункт не запрещает остановку для посадки или высадки пассажиров, однако делать это можно только на путях попутного направления и только тогда, когда они расположены справа от водителя.

В задаче водитель хочет остановиться на пути попутного направления, расположенного слева. Это будет нарушением ПДД.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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