Можно ли водителю повернуть направо в такой ситуации: тест на знание ПДД (видео)

Во время пересечения перекрестков некоторые водители нарушают ПДД. В частности, это касается игнорирования сигналов светофора и знаков дорожного движения.

Разрешено ли водителю синего автомобиля повернуть направо? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Справа от автомобиля расположены два дорожных знака и светофор. Верхний знак, 2.3 "Главная дорога", а под светофором знак 4.1 "Движение прямо".

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На светофоре основной сигнал красный, однако стрелка в дополнительной секции зеленая. Согласно ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета.

Приказный знак "Движение прямо" не отменяется светофором. Соответственно, водителю синего авто запрещено поворачивать направо.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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