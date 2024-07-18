Можно ли водителю синего авто пойти на обгон в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Водитель синего автомобиля намерен обогнать водителя красного. Однако обгон представляет собой опасный маневр, который запрещено выполнять в определенных местах.

Разрешено ли водителю синего автомобиля обогнать красный автомобиль в такой ситуации? Об этом рассказали pdr2024tests.

В задаче приведен знак 1.23.3 "Примыкание второстепенной дороги". Он предупреждает о приближении к перекрестку.

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Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен выполнять на перекрестке. Однако обгон можно выполнить, если он будет завершен до перекрестка.

Таким образом, водитель синего автомобиля не нарушит ПДД, если успеет завершить обгон до перекрестка.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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