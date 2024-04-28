Можно ли водителю синего авто повернуть налево: тест на знание ПДД (видео)

На перекрестках некоторые водители нарушают ПДД, когда игнорируют дорожные знаки. В частности, это касается перекрестков с двумя проезжими частями.

Разрешено ли водителю синего автомобиля повернуть налево? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Знак 4.4 разрешает движение только прямо или направо. Но действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

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Этот перекресток имеет две проезжие части, поэтому действие знака распространяется только на первую. Поворачивая налево, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся во встречном направлении.

Итак, верный ответ: разрешено, давая дорогу автобусу.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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