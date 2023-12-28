Можно просто не открывать дверь?: Какая ответственность ждет уклоняющихся, не берущих повестку

В Полтаве ужесточились мобилизационные мероприятия. Теперь работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) вместе с представителями городского совета проводят рейды по квартирам города.

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Как сообщила временно исполняющая обязанности городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова в комментарии ТСН, дверь в дом никто "выбивать" не будет, даже если туда не пускают работников ТЦК.

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"У нас обычный толерантный обход. Там, где открывают – уточняют данные, выдают повестку. Там, где не открывают, оставляют повестку в дверях", – отметила Ямщикова.

Чиновница рассказала, что такие мероприятия проходят по действующему законодательству с целью уточнения данных военнообязанных. Такое решение было принято через обращение в городской совет по усилению мобилизации.

"Кто-то говорит об этом процессе, что это непопулярное решение, но я не считаю его таким. Здесь неуместно содержать тему политики. Когда в стране война, мобилизация – это тот процесс, который должен происходить непрерывно", – сказала Екатерина Ямщикова.

Следовательно, за то, что гражданин не откроет дверь или его не будет дома, никакой ответственности не предусмотрено.

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