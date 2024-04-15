Мухи исчезнут из вашего дома: пригодятся три простых лайфхака

В теплое время активизируются насекомые, которые могут стать источником дискомфорта в доме. Часто магазинные средства оказываются неэффективными, поэтому изготовление домашних ловушек из подручных средств является отличной альтернативой для борьбы с этими непрошеными гостями.

Для того чтобы избавиться от мух в доме, можно воспользоваться домашними ловушками, созданными из того, что обычно есть под рукой. Этими методами поделился express.

Ловушка с уксусом

Для создания эффективной ловушки для мух, возьмите две столовые ложки натурального яблочного уксуса, добавьте ложку сахара, миску наполните на половину теплой водой и добавьте каплю жидкого моющего средства. Аккуратно перемешайте ингредиенты. Поместите миску в место, где вы заметили мух. Их будет привлекать сладкий аромат, но потом они будут погибать в растворе.

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Способ со свечой

Зажгите свечу и расположите ее на середине тарелки, добавьте немного воды по краям. Погасите освещение и подождите. Мухи будут слетаться к свету, но не смогут выбраться.

Ловушка против плодовых мушек

Возьмите свежие фрукты, разместите их в глубокой миске и накройте ее пищевой пленкой, сделав в ней несколько маленьких отверстий. Поставьте эту конструкцию в помещении, где часто появляются плодовые мухи. Аромат фруктов привлечет мух внутрь, но пленка будет их удерживать.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как почти бесплатно избавиться от мух без использования химии.

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