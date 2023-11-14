Музей в Иране использовал 2600-летний глиняный горшок вместо мусорки (фото)

Археологический музей Рашт в Иране подвергся критике после того, как стало известно, что его работники используют 2600-летний глиняный горшок в качестве мусорника. Куратор музея пытался оправдать халатность тем, что из музея украли мусорные баки.

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Как сообщает Arkeonews, глиняный горшок, датируемый медным периодом, был обнаружен при раскопках в Гиляне, провинции на севере Ирана. Он был отреставрирован и передан в музей в 1971 году.

Куратор музея утверждал, что музей вынужден использовать горшок в качестве мусорника, поскольку злоумышленники украли пластиковые и деревянные мусорные баки. Однако это заявление вызвало негодование в Иране.

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Многие считают, что использование такого ценного артефакта как свалка не только оскорбительно, но и свидетельствует о недостаточном отношении музея к своей коллекции.

"Это просто ужасно, – сказал один из иранских историков. – Этот горшок является ценным вкладом в нашу историю, и он заслуживает лучшего".

"Это еще один пример того, как Иран пренебрегает своим культурным наследием", – сказал другой историк.

Этот инцидент является еще одним примером проблем, с которыми сталкивается Иран в сохранении своего культурного наследия. Заброс, недостаточный уход и влияние на окружающую среду некоторых исторических мест и артефактов еще больше усугубляют беспокойство относительно общего состояния сохранения.

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