Мужчины могут исчезнуть: ученые обнаружили, что у людей появляется совершенно новый половой ген

Биологический пол человека, его хромосомный состав, является ключевым элементом его эволюции. Однако недавние исследования свидетельствуют, что Y-хромосома, определяющая мужской пол, быстро дегенерируется и может даже исчезнуть совсем.

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Это открытие ставит под угрозу понимание полового диморфизма и будущее человеческой эволюции, пишет издание The Week.

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По исследованиям, за последние миллионы лет Y-хромосома постоянно теряла свои гены. Из более чем 1600 генов, которые когда-то содержала, только 27 осталось, и большинство из них стали неактивными. Это произошло вследствие отсутствия процесса генетической рекомбинации, обычно происходящего в других хромосомах и помогающего избежать вредных мутаций.

Одной из главных функций Y-хромосомы является пуск развития мужского пола плода. Если Y-хромосома исчезнет, это может привести к серьезным последствиям. Однако некоторые исследования указывают на то, что гены Y-хромосомы могут переноситься в другие гены или может даже возникнуть совершенно новый половой ген.

Исчезновение Y-хромосомы может привести к значительным изменениям в понимании полового диморфизма и эволюции человека. Это может привести к возникновению новых видов или различных систем определения пола. Однако такие изменения займут миллионы лет, а между тем некоторые механизмы защиты Y-хромосомы могут сберечь ее на будущее.

В комментарии Newsweek Дженни Грейвс, генетик половых хромосом из Университета Ла Троуб в Мельбурне, отметил: "Когда-то X и Y были просто обычной парой хромосом. Затем один из партнеров получил вариант гена (SRY), определяющий мужскую принадлежность".

"Когда у людей заканчивается Y-хромосома, они могут вымереть или они могут эволюционировать новый половой ген, определяющий новые половые хромосомы", — добавила Грейвс.

Исследование 2022 года, опубликованное в журнале PNAS, показало, что важные гены Y-хромосомы могут быть способны к перемещению в другие гены, как это наблюдалось у мышей. Также существует вероятность того, что у людей производится совершенно новый половой ген.

"Если бы кто-нибудь посетил Землю через 11 миллионов лет, он мог бы не найти людей — или несколько разных человеческих видов, разделенных разными системами определения пола", – считает ученая.

Некоторые эксперты твердо уверены, что Y-хромосома вообще не исчезнет, утверждая, что у нее действует несколько защитных механизмов.

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