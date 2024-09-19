Мужчины, становящиеся тиранами: астрологи назвали знаки зодиака с опасными чертами

В идеальных парах мужчины могут быть добрыми, заботливыми и влюбленными. Но с другой стороны иногда они могут быть очень жестокими, злыми, могут психологически мучить и манипулировать женщиной.

Астрологи говорят, что существует несколько знаков зодиака, представители которых могут отличаться именно этими опасными чертами. Об этом говорится в материале издания Оdzadu .

Читайте также: Какие сильные стороны Близнецов

Близнецы

Как и в случае с женщиной под этим знаком, вы также не можете точно предсказать мужчину. Он как ветер, потому его нельзя связать, ведь он должен все решать сам. В отношениях он может манипулировать вами и мучить вас психически, потому что он хочет для себя только лучшего. Он не умеет мириться с другим мнением, кроме своей и когда что-то не так, как он говорит, он злится и не боится ругаться.

Дева

Партнер под знаком Девы практичный, но бесполезный в отношениях, хотя он умеет любить и может все отдать своей любимой, но всегда "что-то за что-то". Она постоянно ждет от партнера ответа, а он не может отдавать вещи бесплатно, потому что считает, что тогда он будет слишком хорошим. Он будет мучить и издеваться над женщиной, потому что не понимает, что отношения должны быть о безграничной любви.

Скорпион

Несмотря на то, что мужчина этого знака страстный, симпатичный и загадочный, когда он находится в отношениях в течение длительного времени, он часто неприятен и груб. Он терпеть не может проигрывать, потому должен всегда выигрывать. Когда это не по-своему, он злой, ни с кем не разговаривает и может даже физически напасть на человека. Однако в отношениях он этого не делает, там применяет психологическое насилие, потому что этого не видно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о женщине, которая будет лучшей женой среди знаков зодиака.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!