Мужской климакс: важно не упустить момент начала

А давайте о мужчинах. А точнее – про мужской климакс.

Или более корректный термин – возрастной мужской гипогонадизм, так как полного прекращения секреции гормонов у мужчин с возрастом 45+ не происходит, в отличие от женщин. Происходит лишь постепенное снижении уровня тестостерона.

Для мужчины 45+ важно не пропустить момент, когда этот процесс только начинается. Так как в противном случае свой дискомфорт мужчина зачастую начинает списывать на женщину: мол, не хочу, потому как перестала привлекать по своей вине.

Снижение тестостерона всегда сопровождается более быстрым развитием любых заболеваний. Также низкий тестостерон проявит генетику мужчины. Если мужчина склонный к диабету или сердечно-сосудистым заболеваниям, то при гипогонадизме больше шансов, что эти патологические состояния проявятся.

Тестостерон – главный протективный гормон у мужчины. Это гормон уверенности в себе. Это гормон бесстрашия, амбициозности.

Неуверенность, боязливость, апатия, безынициативность, потухший взгляд – это о низком тестостероне.

Очень легко определить недостаток тестостерона у мужчин без анализов. Большой "пузатый" живот – это всегда низкий уровень тестостерона, несмотря на показатели в пределах референтов в анализах крови.

Любой избыток висцерального жира у мужчины сопровождается снижением уровня тестостерона.

Даже 1 г лишнего жира говорит о том, что мужчина живет не со своим нормальным уровнем тестостерона.

Гормон жировой ткани – лептин – является антагонистом тестостерона. Чем больше висцерального жира, тем выше лептин, тем ниже тестостерон.

В то же время на фоне низкого тестостерона очень сложно сбросить лишний вес, так как тестостерон – жиросжигающий гормон. Получается замкнутый круг.

Существует также стрессовый гипогонадизм – когда независимо от возраста на фоне стресса у мужчины снижается уровень тестостерона.

Еще один важный момент для понимания:

низкий тестостерон – это не всегда низкое либидо. У мужчин с брюшком, с низким уровнем тестостерона и букетом сопутствующих болячек может быть отличное либидо.