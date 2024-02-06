Музыканты из ''Би-2'' нашли в тюрьме Бангкока украинца, считавшегося мертвым 6 лет (фото)

Львовского альпиниста и фотографа Георгия Сутурина, считавшегося пропавшим без вести на протяжении шести лет, нашли в тюрьме Бангкока (Таиланд).

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Как сообщает "Еспресо.Захід", 58-летний фотограф родом из Червонограда. В свое время он активно занимался альпинизмом. После Львова мужчина проживал определенное время в Киеве. Затем со своей женщиной переехал в Таиланд. В 2018 году его знакомые сообщили о смерти Георгия.

Сергей Федирко, товарищ фотографа, объяснил, что смерть Георгия узнал от его знакомой. "Она написала сообщение, что Георгий умер. После того, удалила свой аккаунт и я не смог узнать больше. Поэтому фактически до сих пор думал, что он мертв. Но как оказалось, нет, Гоша жив, он все эти годы был в Таиланде в бангкокском" тюрьме".

Первым, что Георгий в тюрьме, сообщило издание "Медуза". Сайт опубликовал интервью с Глебом Колядином из группы "Би-2".

Музыкантов этой группы в конце января 2024 года задержали в Таиланде и посадили в тюрьму в Бангкоке. Они находились в миграционном центре.

Кроме музыкантов "Би-2" в камере этого центра находились 86 человек из разных стран.

"В этой тюрьме для мигрантов до сих пор сидит человек из Украины Георгий Сутурин. Он сидит уже три года – за эти три года никто из украинского консульства к нему так и не пришел", – рассказал пианист из "Би-2" Глеб Колядин.

Музыкант говорит, что Георгий попал в миграционный центр еще до пандемии коронавируса, так что вообще не знает, что происходит в мире.

Он узнает о новостях из отрывков англоязычных газет, которые попадаются ему в руки раз в неделю на прогулке. Он не знает, что произошло с Бучей, он не знает, что произошло с Мариуполем. причем из слов людей, которые попадают в эту тюрьму, а главное, он не знает, жив ли его сын или нет и что с ним происходит, он очень хочет вернуться к себе на родину, его искренне жаль, и ему очень хочется помочь. В нашей камере не было ни одного человека, который бы сделал что-то ужасно ужасное или даже очевидно плохое", – сказал Глеб Колядин.

Сергей Федирко сказал "Еспресо.Захід", что написал письмо в консульство Украины в Таиланде, чтобы дипломаты помогли освободить Георгия Сутурина.

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