Мы делаем это неправильно: опытный повар сказал, как готовить омлет

Известный шеф-повар Джейми Оливер рассказал, что для приготовления пышного и вкусного омлета не нужно ни молоко, ни сливки. Главное, по его словам, хорошо взбить яйца в миске с небольшим количеством соли.

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"Кто добавляет молоко, кто добавляет сливки, но если вы правильно приготовили, вам ничего из этого не нужно", — отметил повар.

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По его рецепту, яйца нужно взбить до однородной массы, посолить по своему вкусу и влить на разогретую со сливочным маслом сковороду. Затем нужно быстро помешивать омлет лопаткой, чтобы он не прилип к сковороде. Оливер советует не допустить того, чтобы яйца переварились, а для этого просто отодвигать время от времени сковороду в сторону.

"В результате получаются вкусные английские яйца – мягкие, роскошные, нежные", – заверил повар.

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