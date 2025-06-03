Мы – семья: ветеринары назвали признаки привязанности кошки к хозяину

Кошки могут быть не менее преданными, чем собаки, просто они проявляют любовь и привязанность иначе — часто довольно необычных, но трогательных способах. Если ваш любимый человек действительно считает вас частью своей семьи, он обязательно даст это понять.

Одним из главных проявлений кошачьей симпатии является постоянное присутствие рядом. Если животное повсюду следует за вами – даже в ванную или ложится рядом, когда вы спите – это свидетельствует о том, что оно чувствует себя в безопасности рядом с вами. Также она может общаться с помощью коротких мяуков – это своеобразное приветствие, свидетельствующее о благосклонности. Об этом пишет YourTango.

Другим проявлением доверия является разминание кавычками — привычка, тянущаяся с детства, когда котята разминают живот матери. Если ваша кошка так поступает с вами, значит, она чувствует себя спокойно и защищенно. Еще один знак – когда кошка вылизывает вас. Таким образом она обозначает вас как "своего" из-за запаха, подобно тому, как кошки-матери заботятся о своих малышах.

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Еще одно очевидное проявление доверия – это разрешение прикоснуться к его носу. Нос – уязвимое место, и если животное позволяет прикасаться к нему, оно доверяет вам полностью. То же касается и сна рядом с вами: во время сна кошка самая уязвимая, поэтому ее желание быть рядом означает глубокое чувство безопасности.

Поведение, которое может показаться странным – например, когда кошка показывает вам свой зад – тоже является способом проявления доверия. В дикой природе это жест, демонстрирующий подчинение и открытость. Легкий игривый покус — также форма привязанности, а не агрессии.

Муркот рядом с вами — один из самых приятных признаков кошачьей симпатии. Это сигнал о том, что ваш любимец расслаблен и счастлив. К этому же перечню можно добавить характерное "цвирянье" - особый звук, который кошки издают в момент волнения или радости, например, когда вас видят после разлуки.

И, наконец, если кошка реагирует на свое имя, значит, она не только его распознает, но и ассоциирует ваше внимание с положительным опытом. Она доверяет вам, прислушивается и признает своим. Все эти проявления — язык любви, которым кошка подтверждает, что вы часть ее мира.

Напомним, мы уже писали, как коты распознают владельцев.

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