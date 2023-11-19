Мы уделяем им мало внимания, несмотря на пользу: Диетология назвала 8 видов зелени, которые следует включить в свой рацион

Листовая зелень стала непременной частью сбалансированного рациона, поскольку она богата жизненными питательными веществами, витаминами, минералами и антиоксидантами.

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Эти виды зелени не только способствуют здоровью, но и имеют низкую калорийность, делая их идеальным выбором для следящих за весом. Включите их в салаты, смузи, супы или используйте в качестве гарнира в любимые блюда для улучшения вашего здоровья и вкуса, пишет Sciense Alert.

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Шпинат: Этот листовой салат, насыщенный железом, кальцием и витаминами B6, C и K, является отличным источником антиоксидантов. Его рекомендуется употреблять сырым, поскольку тепловая обработка может снизить полезные свойства. Кале Этот вид листовой капусты содержит важные микроэлементы, такие как кальций, железо, магний, фосфор, калий и витамины A, B, E, C и K. Рекомендуется употреблять кале сырым для сохранения всех полезных веществ. Мангольд: Со сладковатым вкусом мангольд содержит витамины А и C, а также удовлетворяет потребность в витамине К, важном для свертывания крови и здоровья костей. Зелень: Отличный источник лютеина для здоровья глаз и витаминов A и C, а также минералов, включая кальций, железо, цинк, медь и селен. Рукола: Насыщенная нитратами, руккола может повысить производительность в спорте, а также содержит витамины K и C, кальций и полифенолы. Салат ромен: Хрустящий салат ромен – важный источник витаминов A, K, C и фолиевой кислоты, способствуя общему здоровью и иммунитету. Кресс-салат: С пряным вкусом, кресс-салат является источником витаминов A и C и антиоксидантов, а также помогает при раке полости рта. Сторона чой: С нежным вкусом, бок чой содержит клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты, помогая сохранить здоровье костей, иммунитета и предотвращая риск ряда заболеваний.

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