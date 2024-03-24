Мыло, соль или газеты: эксперты назвали самые дешевые действенные средства против сорняков
Сорняки всегда были проблемой для владельцев садов и подворий. Обычно против растений-вредителей борются методом прополки или химическими веществами.
Однако существуют экологически чистые методы борьбы с сорняками. Вместо вредных химических гербицидов вы можете воспользоваться простыми и недорогими природными средствами для удаления сорняков.
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Мыло, соль и уксус
Смешайте белый уксус и жидкость для мытья посуды в соотношении 1:1 и распылите на сорняки. Уксус их засушит, а жидкость для мытья посуды будет действовать как абсорбент.
Пищевая сода
Посыпьте сорняки пищевой содой, особенно эффективно это для подъездных дорог. Сода помогает уничтожить сорняки, не повреждая газонов и других растений.
Мульчирование
Используйте мульчу, чтобы подавить рост сорняков. Толстый слой мульчи из коры будет предотвращать их прорастание и закроет доступ света к почве.
Кипяток
Вскипятите воду и залейте ее на сорняки. Это быстрый и простой способ уничтожения ненужных растений.
Газеты
Положите три или более слоев мокрой газеты на сорняки, чтобы подавить их рост.
Ручная прополка
Самый эффективный, хоть и самый продолжительный, метод – ручная прополка. Вырывайте сорняки, особенно важно это на больших участках.
Соль
Посыпьте солью сорняки, чтобы воспрепятствовать их прорастанию, но избегайте прямого контакта с другими растениями.
С этими простыми методами вы сможете очистить ваш сад и двор от сорняков без ущерба для здоровья и окружающей среды.
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