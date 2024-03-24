Мыло, соль или газеты: эксперты назвали самые дешевые действенные средства против сорняков

Сорняки всегда были проблемой для владельцев садов и подворий. Обычно против растений-вредителей борются методом прополки или химическими веществами.

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Однако существуют экологически чистые методы борьбы с сорняками. Вместо вредных химических гербицидов вы можете воспользоваться простыми и недорогими природными средствами для удаления сорняков.

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Мыло, соль и уксус

Смешайте белый уксус и жидкость для мытья посуды в соотношении 1:1 и распылите на сорняки. Уксус их засушит, а жидкость для мытья посуды будет действовать как абсорбент.

Пищевая сода

Посыпьте сорняки пищевой содой, особенно эффективно это для подъездных дорог. Сода помогает уничтожить сорняки, не повреждая газонов и других растений.

Мульчирование

Используйте мульчу, чтобы подавить рост сорняков. Толстый слой мульчи из коры будет предотвращать их прорастание и закроет доступ света к почве.

Кипяток

Вскипятите воду и залейте ее на сорняки. Это быстрый и простой способ уничтожения ненужных растений.

Газеты

Положите три или более слоев мокрой газеты на сорняки, чтобы подавить их рост.

Ручная прополка

Самый эффективный, хоть и самый продолжительный, метод – ручная прополка. Вырывайте сорняки, особенно важно это на больших участках.

Соль

Посыпьте солью сорняки, чтобы воспрепятствовать их прорастанию, но избегайте прямого контакта с другими растениями.

С этими простыми методами вы сможете очистить ваш сад и двор от сорняков без ущерба для здоровья и окружающей среды.

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