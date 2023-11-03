На берегу Амазонки обнаружили петроглифы в возрасте 2000 лет (фото)

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На берегу реки Амазонка обнаружили высеченные на камне изображения человеческого лица и других фигур. Исследователи предполагают, что эти петроглифы могут иметь около 2 тысяч лет.

Эту информацию опубликовало издание The Guardian.

На этих вырезанных на камнях изображениях животных и других природных форм. Ранее такие рисунки были отмечены во время сильной засухи в 2010 году. Но в октябре 2023 года они снова появились, поскольку уровень воды в реке сильно снизился. Ученые связывают это с сухим сезоном из-за теплового воздействия в Северном Атлантическом океане, который повлек за собой изменения климата.

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Кроме изображений антропоморфных лиц и других форм, на некоторых камнях имеются желобки, свидетельствующие об использовании этого места для изготовления каменных инструментов.

Карлос Аугусто да Силва из Федерального университета Амазонас обнаружил 25 групп резьбы на одном камне, который, по его мнению, использовался для заточки различных инструментов.

"Эти места сегодня являются археологическими достопримечательностями с большим количеством фрагментов керамики и наскальных рисунков. Они рассказывают о давней истории коренных жителей этого региона, и мы должны относиться к ним с уважением, поскольку мы живем в Манаусе сегодня", - сказал археолог Филиппо Стампанони. Басси.

Напомним, в Греции нашли затонувший древний город в возрасте 1800 лет.

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