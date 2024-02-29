На дне океана обнаружили таинственные черные яйца с эмбрионами (фото)

В ходе исследования в глубине Тихого океана исследователи из Токийского университета обнаружили яйца глубоководных плоских червей, ставшие первым конкретным подтверждением их существования на глубине более 6000 метров.

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Морской исследователь Ясунори Кано, управляя подводным транспортным средством, подметил таинственные черные сферы на дне Тихого океана. После извлечения некоторых образцов было обнаружено, что эти сферы содержали в себе кожистые оболочки, или "коконы", с плоскими развивающимися червями, пишет sciencealert.

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Исследователи Кейичи Какуи и Аои Цуюки из Университета Хоккайдо установили, что эмбрионы этих червей принадлежат к неописанному виду платигельминтов, тесно связанному с мелководными формами жизни. Это открытие дает уникальную возможность изучения ранних стадий глубоководных плоских червей и их эволюционных адаптаций к жизни на больших глубинах.

При осмотре было обнаружено, что каждый кокон содержал от трех до семи эмбрионов, которые развивались внутри молочной жидкости, которая может быть желтком. Это свидетельствует, что черви, как и их мелководные родственники, являются гермафродитами и могут производить яйца.

Учитывая, что это существо было найдено на глубине более 6000 метров, это открытие является важным шагом в понимании глубоководной экосистемы и распространении различных форм жизни на больших глубинах.

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