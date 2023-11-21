На дне Средиземного моря обнаружены мегапласты супервулканов

Исследователи наткнулись на массивные "мегапласты", связанные с древними супервулканами на дне Средиземного моря. Подводные отложения указывают на повторяющуюся схему катастрофических событий, происходящих каждые десять-пятнадцать тысяч лет.

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Мегапласты – это огромные слои материала дна океана, образованные большими событиями. Ученые сделали это открытие во время исследования залежей в Тирренском море у побережья Италии, сообщает Greek Reporter.

Предыдущие исследования намекали на что-то таинственное под водой, но фотографии были недостаточно четкими, чтобы обнаружить эти мегапласты.

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Дерек Сойер и его команда посетили подводное место, чтобы получить более четкие изображения слоев осадков. Они обнаружили четыре массивных мегапласта, толщина каждого от 10 до 25 метров с четкими слоями осадка между ними.

Самый старый мегапласт насчитывает около сорока тысяч лет. Следующий самый древний – тридцать две тысячи лет назад, тогда как другие произошли примерно восемнадцать тысяч восемь тысяч лет назад.

Старейший мегапласт был результатом мощного извержения Кампи Флегрей около тридцати девяти тысяч лет назад. Это было одно из самых известных извержений на Земле.

Ранее ученые исследовали, как будут вести себя люди, когда узнают о конце света.

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