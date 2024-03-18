На этой неделе Землю накроет пятибалльный геомагнитный шторм: как уберечься

В понедельник, 18 марта, на Земле продолжается трибальная магнитная буря, которая не представляет угрозы для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями. Однако уже через несколько дней шторм усилится до опасного уровня.

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По данным сервиса Meteoagent, с 20 марта начнётся геомагнитный шторм опасного красного уровня. Сила магнитных бурь составит 5 баллов. Затем наступит безопасный период, возмущение геомагнитного поля на Земле возможны в конце месяца.

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Что такое магнитные бури

Геомагнитные штормы на Земле происходят в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Солнечный ветер состоит из энергичных частиц, выбрасываемых из Солнца в результате солнечных взрывов и других активных процессов на его поверхности. Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой Земли, они создают геомагнитное поле, которое может вызвать различные явления от ярких северных и южных сияний до геомагнитных бурь.

Магнитные бури могут сопровождаться сопутствующими явлениями, такими как солнечные излучения, которые могут оказывать влияние на климат, радиационный фон и другие аспекты земной атмосферы.

Как магнитные бури влияют на человека

Есть исследования, указывающие на то, что магнитные бури могут влиять на физическое и психологическое состояние человека. Некоторые люди испытывают головную боль, бессонницу и другие отрицательные симптомы во время магнитных бурь.

Физические симптомы воздействия магнитных бурь на человека:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Усталость

Нарушение сна

Повышение АД

Боль в мышцах и суставах

Психоэмоциональные симптомы:

Раздражительность

Тревожность

Депрессия

Снижение концентрации внимания

Нарушение эмоционального фона

Воздействие на людей с хроническими заболеваниями:

Может привести к обострению хронических заболеваний Увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний Может привести к нарушению работы эндокринной системы.

Как защититься от магнитных бурь:

Избегайте чрезмерной физической нагрузки

Пейте много воды

Потребляйте продукты, богатые витаминами и минералами

Соблюдайте режим сна

Принимайте контрастный душ

Избегайте стрессовых ситуаций

При резком ухудшении состояния лучше сразу обратиться за помощью к врачу.

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