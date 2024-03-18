rus
Українська
Polski
Общество

На этой неделе Землю накроет пятибалльный геомагнитный шторм: как уберечься

Былим Елена

На этой неделе Землю накроет пятибалльный геомагнитный шторм: как уберечься

В понедельник, 18 марта, на Земле продолжается трибальная магнитная буря, которая не представляет угрозы для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями. Однако уже через несколько дней шторм усилится до опасного уровня.

По данным сервиса Meteoagent, с 20 марта начнётся геомагнитный шторм опасного красного уровня. Сила магнитных бурь составит 5 баллов. Затем наступит безопасный период, возмущение геомагнитного поля на Земле возможны в конце месяца.

Читайте также: Луна уменьшается в размерах и продолжает охлаждаться, есть ли в этом угроза человечеству

Что такое магнитные бури

Геомагнитные штормы на Земле происходят в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Солнечный ветер состоит из энергичных частиц, выбрасываемых из Солнца в результате солнечных взрывов и других активных процессов на его поверхности. Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой Земли, они создают геомагнитное поле, которое может вызвать различные явления от ярких северных и южных сияний до геомагнитных бурь.

Магнитные бури могут сопровождаться сопутствующими явлениями, такими как солнечные излучения, которые могут оказывать влияние на климат, радиационный фон и другие аспекты земной атмосферы.

Как магнитные бури влияют на человека

Есть исследования, указывающие на то, что магнитные бури могут влиять на физическое и психологическое состояние человека. Некоторые люди испытывают головную боль, бессонницу и другие отрицательные симптомы во время магнитных бурь.

Физические симптомы воздействия магнитных бурь на человека:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Тошнота
  • Усталость
  • Нарушение сна
  • Повышение АД
  • Боль в мышцах и суставах

Психоэмоциональные симптомы:

  • Раздражительность
  • Тревожность
  • Депрессия
  • Снижение концентрации внимания
  • Нарушение эмоционального фона

Воздействие на людей с хроническими заболеваниями:

  1. Может привести к обострению хронических заболеваний
  2. Увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
  3. Может привести к нарушению работы эндокринной системы.

Как защититься от магнитных бурь:

  • Избегайте чрезмерной физической нагрузки
  • Пейте много воды
  • Потребляйте продукты, богатые витаминами и минералами
  • Соблюдайте режим сна
  • Принимайте контрастный душ
  • Избегайте стрессовых ситуаций

При резком ухудшении состояния лучше сразу обратиться за помощью к врачу.

Ранее ученые предусмотрели, как умрет Солнце и сказали, что это будет "эпически".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

ОбществоМагнитные бури