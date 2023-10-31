На индонезийском острове обнаружили 7000-летние ножи, сделанные из зубов тигровой акулы (фото)
Во время раскопок на индонезийском острове Сулавеси археологи обнаружили два ножа. Оружие изготовили из зубов акулы около 7000 лет назад.
Модифицированные зубы акулы связаны с культурой Тоале. Об этом сообщает Newsweek.
Считается, что это загадочное общество было примерно 8000 лет назад до неизвестного периода в недавнем прошлом.
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Одним из артефактов является целый зуб с двумя отверстиями, просверленными в корне, найденном в пещере, известной как Леанг Паннинге. Другой, найденный в пещере под названием Leang Bulu' Sipong 1, имеет одно отверстие, хотя оно сломано.
Оба акульих зуба имеют подобный размер и происходят от тигровых акул. Внимательное исследование древних зубных лезвий показало, что они когда-то были плотно прикреплены к рукоятке с помощью растительных нитей и вещества, похожего на клей.
Исследователи указывают, что зубы акулы не использовались для украшения тела человека. Они почти повсеместно использовались для создания мечей для конфликтов или ритуалов, включая ритуальные бои.
Напомним, в Судане в гробнице обнаружили останки человека с татуировкой Иисуса Христа.
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