На известном турецком курорте обнаружили целую улицу с колоннами римского периода (фото)

Во время археологических раскопок у башни Хыдырлык, одного из исторических символов Анталии, обнаружена поразительная находка: 800-метровая улица с колоннами римского периода.

Башня Хидирлик, построенная из желто-коричневых каменных блоков, на протяжении веков поражала воображение людей. Ее история уходит в 2 век нашей эры, когда она была частью городских укреплений.

Впоследствии башня испытала реконструкции, а ее функция до сих пор остается загадкой. Некоторые считают, что это была гробница знатной личности, так как внутри сохранились фрагменты фресок, сообщает Anatolian Archaeology.net.

Новое открытие археологов проливает свет на прошлое Анталии. 100 метров 800-метровой улицы с колоннами уже раскопаны, и исследователи считают, что она ведет к Üç Kapılar (Трех ворот) и имеет связь с морем.

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"Это одна из важных находок Калеичи", – говорит Эзги Оз, руководитель отдела исследования проекта муниципалитета Анталии. "Пока мы раскопали 100 метров, но Министерство культуры прогнозирует, что улица достигает 800 метров".

В Анталии нашли улицу времен Римской империи. Источник: antalya.bel.tr

В Анталии нашли улицу времен Римской империи. Источник: antalya.bel.tr

В Анталии нашли улицу времен Римской империи. Источник: antalya.bel.tr

Кроме улицы, археологи обнаружили бани, критскую ледовую фабрику и мозаику виллы. Эти артефакты дают ценную информацию о жизни людей в Анталии в римский период.

После завершения археологических работ на улице и других находках планируется создать самую большую в Турции обзорную террасу. "Важные сооружения будут выставлены через стеклянные покрытия, а в других областях будут деревянные прогулочные зоны", — говорит Эзги Оз.

Ранее археологи обнаружили огромную "вампирскую могилу" с 450 жертвами.

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