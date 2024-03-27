На Кипре обнаружили гигантских водяных жуков, атакующих пальцы туристов (фото)

Новое исследование показало, что на Кипре появились гигантские водяные жуки, известные своими болезненными укусами.

Видео дня

Эти жуки, которых еще называют "кусачи пальцев ног", принадлежат к роду Lethocerus и могут произрастать до 12 сантиметров в длину. Исследователи обнаружили их на восточном побережье острова и предостерегают людей быть осторожными, пишет Live Science.

Также читайте: Ученые нашли в одном из озер США новое существо, которое привело их на целую сеть скрытой жизни (видео)

Откуда появились жуки?

Ученые не уверены, как и почему жуки попали на Кипр, но считают, что они прилетели с материка. Возможно, их привлекли огни на побережье или они мигрировали в поисках пищи.

Опасны ли жуки?

Хотя укусы жуков могут быть болезненными, они не опасны для жизни. Жуки не представляют угрозы для экосистемы Кипра, ведь на острове есть их природные хищники, такие как белые аисты и черные летяги.

Если вы увидели одного из этих жуков, исследователи рекомендуют вам держаться на расстоянии и не трогать его. Вы можете сделать фотографию жука и сообщить о его местонахождении ученым.

Исследователи планируют продолжить изучение этих жуков, чтобы лучше понять, как они попали на остров и как они влияют на экосистему.

Ранее ученые предупредили, что деятельность человека может привести к полному вымиранию сорока.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!