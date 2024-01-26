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На Крите случайно нашли минойскую гробницу, которой 3400 лет (фото)

Былим Елена

На Крите случайно нашли минойскую гробницу, которой 3400 лет (фото)

Археологи из Греции обнаружили невредимую камерную гробницу позднего минойского периода, датируемую 1400-1200 годами до нашей эры. Гробница была обнаружена вблизи города Иерапетра, восточный Крит. Она содержала тела двух неизвестных мужчин, живших в минойскую бронзовую эпоху.

Гробница особенно примечательна тем, что минойские поселения чаще встречаются в низменностях и равнинах страны, чем в горном регионе Ерапетра. Это свидетельствует, что минойцы распространились на горные районы Крита гораздо раньше, чем считалось ранее, пишет Greek Reporter.

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"Это открытие имеет важное значение для нашего понимания минойской цивилизации/ Оно показывает, что минойцы были более распространены, чем мы думали, и что они имели влияние на разные районы Крита", — сказал Аргирис Пантазис, заместитель мэра Иерапетры.

На Крите случайно нашли минойскую гробницу, которой 3400 лет (фото)
На Крите случайно нашли минойскую гробницу, которой 3400 лет (фото)
На Крите случайно нашли минойскую гробницу, которой 3400 лет (фото)

Гробница была обнаружена фермером, который парковал автомобиль в своей оливковой роще. Когда земля под его колесами поддалась, фермер обнаружил зияющую пустоту, содержавшую древнее захоронение.

Внутри гробницы археологи обнаружили два скелета, сидевших на корточках. Они были похоронены с чашей и 14 высококачественными орнаментированными греческими ритуальными кувшинами или амфорами.

Гробница была закрыта за каменной стеной и не была нарушена ограблением на протяжении тысячелетий. Это дает археологам уникальную возможность изучить минойскую культуру и общество.

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