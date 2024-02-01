На марокканском пляже обнаружили следы человеческих ног возрастом 90 000 лет (фото)

Археологи обнаружили следы, датируемые 90 000 лет назад. Находка была сделана на пляже в Лараше, Марокко.

Видео дня

Используя оптически стимулированную люминесцентную датировку, передовой метод, устанавливающий последнее влияние тепла или солнечного света на определенные минералы, команда смогла определить возраст. Группа Homo sapiens, состоявшая из нескольких поколений, ходила по пологому пляжу, сообщает Euronews.

Исследователи обнаружили 85 отпечатков ног на двух тропах. Их приписывают по крайней мере пяти людям ледникового периода, охватывающие разные возрастные группы от детей и подростков до взрослых.

Читайте также: В пещере в Мексике нашли оружие, которому почти 2000 лет (фото)

Несмотря на продолжающуюся эрозию, угрожавшую долговечности археологической достопримечательности, следы, вероятно, сохранились благодаря благоприятной планировке пляжа и погодным волновым условиям.

Теперь исследователи стремятся выяснить, почему группа ледникового периода находилась на пляже путем дальнейшего анализа, включая исследования различных пещер вдоль южного побережья Лараша.

Напомним, в Греции была найдена гробница, в которой похоронена семья Александра Македонского.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!