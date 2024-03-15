На Марсе обнаружили вулкан высотой 9 километров: повлек за собой появление новых загадок

Благодаря усилиям астрономов из Института SETI и NASA был обнаружен гигантский вулкан высотой 9 км и диаметром 450 км в хорошо известном регионе Марса недалеко от экватора. Несмотря на многочисленные снимки этой местности, в том числе с 1971 года от "Маринера-9", только современные орбитальные зонды позволили ученым идентифицировать скрытую вулканическую структуру.

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Новое открытие, расположенное на границе регионов Лабиринт Ночи и Долины Маринер, вызвало ряд вопросов и загадок, которые еще предстоит разгадать. Во-первых, несмотря на то, что вулкан, несомненно, был активен в течение длительного периода в ранней истории Марса, его точный возраст до сих пор неизвестен. Во-вторых, непонятно, могут ли происходить новые извержения, ведь есть признаки относительно недавних извержений. Об этом пишет Space.

Однако наиболее увлекательным аспектом является возможность существования жизни на Марсе. Сочетание длительного вулканического тепла и наличия льда с бывшим ледником под вулканическими отложениями может создать благоприятные условия для развития форм жизни. Поэтому вулкан является приоритетным местом для поиска признаков внеземной жизни.

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Кроме того, если лед расположен неглубоко под поверхностью у экватора, это открывает перспективы для будущих марсианских экспедиций по добыче воды и созданию ракетного топлива из водорода и кислорода.

Хотя новое открытие привело к ряду вопросов, оно также представляет увлекательные возможности для дальнейшего исследования и понимания геологической и потенциально биологической истории Красной планеты .

Напомним, во французском лесу нашли 10-метровую кость, принадлежавшую титанозавру.

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