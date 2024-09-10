На месте казни в Германии обнаружили огромную яму с человеческими останками (фото)

Археологи в Германии совершили потрясающее открытие на холме Галгенберг близ города Кведлинбург, где между 1662 и 1809 годами проводили публичные казни. В ходе раскопок, организованных Государственным управлением охраны памятников и археологии земли Саксония-Анхальт, были обнаружены скелеты, ямы с костями и артефакты, свидетельствующие о жестоких методах наказания того времени.

Галгенберг, известный также как "холм виселиц", служил местом казни, где чаще всего использовали повешение. Древнейшие упоминания об этом месте датируются 1662 годом, и вплоть до начала XIX века здесь происходили публичные казни. Раскопки не только пролили свет на методы исполнения смертных приговоров, но и культурные и религиозные взгляды на смерть и преступность того времени, пишет Archaeology News.

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Среди находок археологи обнаружили погребение человека в деревянном гробу — редкое событие мест казни. Хорошо сохранившийся скелет был найден со сложенными руками и чётками, что натолкнуло исследователей на мысль, что это могло быть захоронение жертвы самоубийства. В средневековье самоубийц часто хоронили на отдаленных территориях, а не на освященной земле, и холм казни мог служить таким местом.

Еще одним жутким открытием стала так называемая "ревенантная могила". В этом погребении исследователи обнаружили мужчину, чей скелет был придавлен большими камнями на груди. Такая практика распространялась в средневековой Европе из-за страха перед ревенантами — существами, которые, по легендам, могли возвращаться к жизни, чтобы вредить живым. Камни на груди чуть не разрешили мертвому "восстать" с могилы.

Ревенантная могила с остатками человека. Источник: State Office for Monument Preservation and Archaeology of Saxony-Anhalt, Marita Genesis

Ревенантная могила с остатками человека. Источник: State Office for Monument Preservation and Archaeology of Saxony-Anhalt, Marita Genesis

Ревенантная могила с остатками человека. Источник: State Office for Monument Preservation and Archaeology of Saxony-Anhalt, Marita Genesis

Кроме того, археологи обнаружили две костяные ямы, где хаотически сложенные останки принадлежали людям, казненным из-за повешения или колесования. Эти братские могилы свидетельствуют о регулярном "очищении" места казней, когда останки погибших сбрасывали в ямы без церемоний.

Среди останков были найдены личные вещи: пуговицы, пряжки и фрагменты одежды. Эти артефакты вместе с остатками керамических изделий помогают лучше понять, как происходили казни, а также отношение общества к осужденным.

Напомним, в мае 29024 года археологи нашли место захоронения загадочного англосаксонского короля Сердика.

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