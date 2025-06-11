На них стоит обратить внимание: на какие подержанные авто не жалко потратить деньги
Рынок подержанных автомобилей – идеальный выбор для тех, кто ищет комфорт и качество, но не готов платить за новую машину.
Они отмечают, что эти машины почти не имеют серьезных технических проблем, а владельцы остаются довольны качеством и комфортом.
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Эти автомобили сочетают в себе умеренную роскошь, надежность и привлекательный внешний вид.
Лучшие б/у премиальные модели по версии WhatCar:
- Lexus ES (с 2018 года)
- BMW 3 Series (бензин, с 2019 года)
- BMW 5 Series (бензин, 2017–2023)
- BMW 3 Series (дизель, 2012–2019)
- BMW 3 Series (дизель, с 2019 года)
- Jaguar XF (2015–2024)
- Skoda Superb (дизель, 2015–2024)
- Mercedes E-Class (2016–2024)
- Mazda 6 (2013–2022)
- BMW 3 Series PHEV (гибрид с зарядкой от сети, 2016–2020)
Напомним, ранее мы рассказывали, как узнать пробег автомобиля при покупке.
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