На них стоит обратить внимание: на какие подержанные авто не жалко потратить деньги

Рынок подержанных автомобилей – идеальный выбор для тех, кто ищет комфорт и качество, но не готов платить за новую машину.

Они отмечают, что эти машины почти не имеют серьезных технических проблем, а владельцы остаются довольны качеством и комфортом.

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Эти автомобили сочетают в себе умеренную роскошь, надежность и привлекательный внешний вид.

Лучшие б/у премиальные модели по версии WhatCar:

Lexus ES (с 2018 года)

(с 2018 года) BMW 3 Series (бензин, с 2019 года)

(бензин, с 2019 года) BMW 5 Series (бензин, 2017–2023)

(бензин, 2017–2023) BMW 3 Series (дизель, 2012–2019)

(дизель, 2012–2019) BMW 3 Series (дизель, с 2019 года)

(дизель, с 2019 года) Jaguar XF (2015–2024)

(2015–2024) Skoda Superb (дизель, 2015–2024)

(дизель, 2015–2024) Mercedes E-Class (2016–2024)

(2016–2024) Mazda 6 (2013–2022)

(2013–2022) BMW 3 Series PHEV (гибрид с зарядкой от сети, 2016–2020)

Напомним, ранее мы рассказывали, как узнать пробег автомобиля при покупке.

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