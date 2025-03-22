На одном дыхании: топ сериалов, от которых невозможно оторваться

В 2025 году на экраны вышло несколько новых сериалов, уже успевших заинтересовать зрителей своими увлекательными сюжетами. От остросюжетных триллеров к драмам, основанным на реальных событиях, эти истории держат в напряжении из первой серии и идеально подходят для просмотра за один-два вечера.

Эти сериалы уже успели обрести популярность благодаря увлекательным сюжетам и глубокой драматургии, а пересмотреть их можно буквально за выходные. РБК-Украина подготовил подборку сериалов, которые следует добавить в свой список must-watch.

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"Токсичный город" – британский минисериал, автором которого является Джек Торн. Он рассказывает о трагических событиях, произошедших в городке Корби в конце XX века. Из-за токсичных выбросов местного металлургического завода многие дети рождались с тяжелыми пороками развития. Главная героиня Сьюзен Макинтайр после рождения ребенка с деформированной рукой начинает подозревать связь между болезнями детей и экологической ситуацией. Вместе с другими матерями и адвокатом Десом Коллинзом она пытается разоблачить масштаб экологической катастрофы и добиться справедливости.

"Девять тел в мексиканском морге" — напряженная история о девяти незнакомцах, которые отправились из Гватемалы в США, но оказались в ловушке после крушения самолета. Выжив после крушения, они ищут спасения в джунглях, однако быстро понимают, что находятся не сами. Пассажиры начинают исчезать и погибать при загадочных обстоятельствах. Постепенно у каждого возникает подозрение, что среди них скрывается убийца и напряжение в группе растет. Им придется не только бороться за выживание, но и разгадать, кто ведет охоту на людей.

В минисериале "Долгая яркая река" совмещаются элементы криминального детектива и глубокой личной драмы. Полицейский Микки патрулирует опасный район Филадельфии, охваченный опиоидным кризисом. В то же время она расследует серию загадочных убийств женщин, которые могут быть связаны с ее пропавшей сестрой, много лет борющейся с наркозависимостью. Расследование заставляет Микки погрузиться в собственное прошлое и открыть шокирующие тайны своей семьи.

Еще один достойный внимания сериал — "Камера 211". Это мексиканская драма, базирующаяся на реальных событиях. Адвокат по правам человека Хуан Ольвера приезжает в тюрьму, чтобы навестить своего клиента, но оказывается в эпицентре тюремного бунта, организованного опасным преступником Каланчо. Чтобы спасти свою жизнь, Хуан вынужден притвориться заключенным и стать частью жестокого мира, где выживает только самый сильный. Его ждет борьба за выживание среди измен, насилия и постоянной опасности.

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