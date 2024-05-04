На Пасху можно узнать о своем будущем: народные приметы, в которые верили наши предки

Наши предки верили, если на Пасху быть внимательным, то можно предсказать события следующего года. Также существовало много поверий, следуя которым можно было повлиять на собственное будущее.

Одним из ключевых ритуалов было приготовление пасхальных пасок. Об этом пишет RadioTrek.

Верили, что если тесто праздничной выпечки хорошо сошло у хозяйки, то год обещает быть полным гармонии и достатка. А вот неудачное тесто считалось вестником того, что год может выдаться таким же.

Плохой приметой считалось получить подгоревшую, потрескавшуюся или получившуюся кривой паску – это предвещало сложный год до следующей Пасхи.

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Если в пасхальную неделю снились умершие родственники, это считалось хорошим знаком. Это означало, что за будущий год в семье никто тяжело не заболеет и не умрет. Зато сновидения о поцелуях предвещали ссоры и неприятности.

Было поверье, что в Пасху не следует много спать – тому, кто первым встретит рассвет, суждено иметь счастливый год.

Если за праздничным столом незамужняя девушка находила в своей тарелке маленькое насекомое, это считалось предвестником встречи с будущим мужем в течение года.

Во время пасхального завтрака влюбленные пары стучались писанками. Тот, чья писанка оставалась неповрежденной, должен был стать главой семьи, а тому, чья писанка треснула, придется быть более покорным партнером.

После праздничных гуляний, излишки блюд не отправляли на помойку, а закапывали в недра земли, надеясь на щедрость будущих урожаев.

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Скатерть, которая имела пятна от освященных пасхальных свечей, хранили без стирки до следующего праздника, ведь она становилась оберегом, охраняющим дом от сглаза и проклятий.

Женщина, в сердце которой жила мечта о материнстве, ставила на праздничный стол дополнительное блюдечко с куском паски, веря, что так она открывает двери для прихода новой жизни. После праздника эту паску нужно было отдать птицам.

Для сохранения красоты в течение всего года, девушки окунали в воду писанку красного цвета, а затем этой водой освежали свои лица.

Услышать в Пасху стук дятла считалось знаком того, что в течение года есть шанс улучшить свои жилищные условия. Если же услышать в этот день кукушку, то незамужним девушкам это сулит встречу с любовью, а молодым семьям - скорое пополнение.

И еще одна интересная примета от предков: если вы хотите приключений и чего-то нового в жизни, на Пасху поцелуйте кого-то на перекрестке двух дорог – и ваша жизнь может кардинально измениться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что категорически запрещено делать в Страстную неделю перед Пасхой.

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