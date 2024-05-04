На Пасху Землю ожидает один из крупнейших звездопадов ХХІ века

В воскресенье, 5 мая, ожидается зрелищный астрономический феномен: самый мощный метеоритный дождь, который можно было наблюдать с начала XXI века. Астрономы прогнозируют, что более слабые потоки метеоров можно будет увидеть вплоть до 11 мая.

Ученые объясняют, что небесное явление в виде метеорного дождя будет вызвано входом и сгоранием космической пыли и фрагментов от кометы Галлея (официально известной как 1P/Галлея), которая совершает вращение вокруг Солнца раз в 76 лет. Об этом пишет Science Alert.

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Во время каждого прохождения внутренней части солнечной системы, комета выпускает значительное количество фрагментов, которые называют космическим мусором. Наша планета пересекает эту область дважды в год, что приводит к порождению двух знаменитых метеорных дождей: Ориониды в октябре, который виден с обоих полушарий, и Эта-Аквариды в мае.

Земля вступает в эту зону космической пыли и газа в середине апреля и остается в ней около шести недель.

Метеорный поток Эта-Аквариды обычно лучше наблюдать из южного полушария. Нынешний поток предвещает быть особенным, поскольку он совпадает с Пасхой и молодой фазой Луны. За несколько часов перед рассветом, тогда небо еще будет темным, образуются идеальные условия для наблюдения за этим астрономическим чудом.

Ученые прогнозируют, что в этом году метеорный поток может быть особенно активным, превращая его в крупнейший звездопад XXI века.

Напомним, в небе над рядом областей Украины была замечена загадочная зелено-синяя вспышка.

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