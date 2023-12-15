На пляж в Филиппинах выбросило редкостную жуткую акулу, которая была беременной (фото)

Мегаротую акулу длиной 5,5 метра, которая была беременна семью детенышами, впервые нашли на пляже в Филиппинах. Она стала объектом исследования учёных.

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По данным Live Science, ученые обнаружили, что этот вид акул размножается живородным способом, а не откладывает яйца, ранее неизвестно.

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Мертвое тело крупноротой акулы было обнаружено в Барангае Ипиле, Дипакулао, провинция Аврора. Представители Национального музея Филиппин объявили о находке в социальных сетях и отметили, что тело матери вместе с одним из детенышей будет сохранено и изучено.

Большеротые акулы, весящие до 1225 килограммов, известны своими большими ртами. Они проводят большую часть своей жизни на глубине до 4600 метров, выходя на поверхность только ночью. Добычей для этих акул являются крошечные морские ракообразные, которых они ловят, плавая с раскрытым ртом.

Исследователи считают это открытие важным шагом в изучении этого редкого вида акул и надеются получить больше информации об их жизни и размножении.

По данным организации охраны океана Oceana, этот вид наблюдался в дикой природе всего несколько раз, и когда-либо было зарегистрировано менее 60 особей.

Напомним, в Африке собака нашла редкое животное, которое считали вымершим.

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