На побережье Мексиканского залива находят ''ведьминские бутылки'': почему их опасно трогать (видео)

Таинственные "ведьминские бутылки" продолжают появляться вдоль Мексиканского залива, и исследователи все еще не знают, откуда они берутся. Последний раз подобную бутылку обнаружил исследователь Джейс Таннелл на пляже вблизи Корпус-Кристи, штат Техас, 15 ноября. В ней содержалась гусиная шея.

Видео дня

Бутылки получили свое название, потому что они поступают от неизвестного отправителя и часто содержат странные предметы внутри, в частности то, чего некоторые боятся, что это заклинание, сообщает DailyMail.

"Люди в определенных культурах по всему миру кладут растительность или другие предметы в бутылку. Они являются противомагическими устройствами, цель которых состоит в том, чтобы втянуть и уловить вредные намерения, направленные на их владельцев", – говорится в сообщении Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies.

Читайте также: В Африке собака нашла редкое животное, которое считали вымершим (фото, видео)

По словам Джеймса Таннелла, существует много причин, по которым люди создают такие бутылки. Некоторые используют их для защиты от сглаза или других злых сил. Остальные используют их для лечения болезней или для привлечения удачи.

"Ведьминские бутылки" являются распространенными открытиями в Великобритании, и их обычно наполняют такими предметами, как волосы, травы, планы, гвозди или телесные жидкости.

"Еще в 16-м и 17-м веках существовала мощная вера в ведьм и их способность вызывать болезнь с помощью заклинаний. Но отбиться от злых заклинаний можно, поместив их в ведьминскую бутылку, которая, если ее правильно подготовить, может фактически отразить самое заклинание, а также мучить ведьму", – сообщило Управление науки и общества Университета Макгилла.

Исследователь Таннелл не знает, как найденные им бутылки вообще оказались в океане. Однако он считает, что они, вероятно, были сделаны в Карибском бассейне или Южной Америке.

Он также считает, что бутылки, содержащие гусиные шеи, могут использоваться для лечения заболеваний, связанных с горлом.

"Это может быть что-то вроде гриппа или простуды", – сказал Таннелл.

Он посоветовал: если вы найдете такую бутылку на пляже, лучше не открывать ее. Лучше просто поместить ее в герметичный контейнер и отвезти в ближайший музей или археологическое заведение.

Напомним, в Одесской области на пляже нашли бутылку, в которой была записка от ребенка из Крыма.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!