На случай блекаутов: Можно ли согреться с помощью еды и алкоголя
Украине грозит новый энергетический коллапс, который может привести к отключению отопления и света. Существует вероятность, что россия попытается повторить прошлогодние события, оставляя нас без основных коммуникаций, однако на этот раз мы готовы к вызовам.
В ситуации, когда возможны отключения света из-за обстрелов, нужно заботиться о том, как обеспечить себе комфорт в доме без отопления. Подробности о средствах защиты от холода можно найти в материале 24 Канала.
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Подготовка дома к холоду
Есть обыкновенные методы подготовки дома к холоду, которые можно воплотить в хоть какой момент, но лучше всего начать с приходом первых морозов.
Уделите внимание входным дверям и окнам, поскольку через щели они теряют основную часть тепла. Для предотвращения выхода тепла используйте уплотнители или пленку для упаковки.
Плотные шторы, одеяла и текстиль могут служить отличными изоляторами от холода. Покройте пол ковром, чтобы сохранить тепло, и разверните текстиль на стены, создавая дополнительный барьер.
Тепло в квартире
Во избежание замерзания в квартире важно придать вниманию многослойную одежду. Используйте ткани, такие как хлопок, шерсть, флис, обеспечивая определенное пространство между слоями одежды. Термобелье можно одевать под пижаму, а также использовать теплые носки и тапочки.
Важно также много двигаться. Горячие напитки, такие как чай или кофе помогают в сохранении тепла.
Согрейте себя с помощью продуктов
В зимнее время некоторые продукты могут быть вашими союзниками в борьбе с холодом. Горячие первые блюда на мясном бульоне и сытные овощные супы могут стать отличным вариантом для теплообмена организма.
Добавьте в свой рацион продукты, способствующие теплообмену: грецкие орехи, имбирь, морские водоросли и морепродукты. Важно употреблять каши с высоким содержанием белка, такие как рыба, мясо, яйца и молочные продукты.
Алкоголь как средство обогрева
Медики не рекомендуют использовать алкоголь для согревания. Спирт расширяет сосуды сначала, но затем резко сужает их. Такой эффект может привести к временному ощущению тепла, но с течением времени вы рискуете еще больше ощутить холод.
Вместо этого выбирайте теплый чай с травами, такими как малина, ромашка, калина, и добавляйте к нему специи, которые ускоряют обмен веществ: корень имбиря, карри, хрен, перец, корицу и шафран.
Защищайте себя от холода, используя эти простые советы и будьте готовы к возможному отключению энергии."
Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.
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