На случай блекаутов: Можно ли согреться с помощью еды и алкоголя

Украине грозит новый энергетический коллапс, который может привести к отключению отопления и света. Существует вероятность, что россия попытается повторить прошлогодние события, оставляя нас без основных коммуникаций, однако на этот раз мы готовы к вызовам.

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В ситуации, когда возможны отключения света из-за обстрелов, нужно заботиться о том, как обеспечить себе комфорт в доме без отопления. Подробности о средствах защиты от холода можно найти в материале 24 Канала.

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Подготовка дома к холоду

Есть обыкновенные методы подготовки дома к холоду, которые можно воплотить в хоть какой момент, но лучше всего начать с приходом первых морозов.

Уделите внимание входным дверям и окнам, поскольку через щели они теряют основную часть тепла. Для предотвращения выхода тепла используйте уплотнители или пленку для упаковки.

Плотные шторы, одеяла и текстиль могут служить отличными изоляторами от холода. Покройте пол ковром, чтобы сохранить тепло, и разверните текстиль на стены, создавая дополнительный барьер.

Тепло в квартире

Во избежание замерзания в квартире важно придать вниманию многослойную одежду. Используйте ткани, такие как хлопок, шерсть, флис, обеспечивая определенное пространство между слоями одежды. Термобелье можно одевать под пижаму, а также использовать теплые носки и тапочки.

Важно также много двигаться. Горячие напитки, такие как чай или кофе помогают в сохранении тепла.

Согрейте себя с помощью продуктов

В зимнее время некоторые продукты могут быть вашими союзниками в борьбе с холодом. Горячие первые блюда на мясном бульоне и сытные овощные супы могут стать отличным вариантом для теплообмена организма.

Добавьте в свой рацион продукты, способствующие теплообмену: грецкие орехи, имбирь, морские водоросли и морепродукты. Важно употреблять каши с высоким содержанием белка, такие как рыба, мясо, яйца и молочные продукты.

Алкоголь как средство обогрева

Медики не рекомендуют использовать алкоголь для согревания. Спирт расширяет сосуды сначала, но затем резко сужает их. Такой эффект может привести к временному ощущению тепла, но с течением времени вы рискуете еще больше ощутить холод.

Вместо этого выбирайте теплый чай с травами, такими как малина, ромашка, калина, и добавляйте к нему специи, которые ускоряют обмен веществ: корень имбиря, карри, хрен, перец, корицу и шафран.

Защищайте себя от холода, используя эти простые советы и будьте готовы к возможному отключению энергии."

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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