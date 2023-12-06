На Солнце образовалась гигантская 'дыра': размер пропасти превышает площадь Земли в 60 раз

На Солнце образовалась огромная корональная дыра, направленная прямо на Землю. Дыра, темнее и менее плотная, чем окружающая плазма, возникла вблизи экватора Солнца 2 декабря и достигла максимальной ширины примерно 800 000 километров в течение 24 часов.

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Эксперты сначала предположили, что эта последняя дыра может спровоцировать умеренную (G2) геомагнитную бурю, которая может привести к отключению радиосвязи и сильным полярным сияниям в течение следующих нескольких дней. Однако солнечный ветер был менее интенсивным, чем ожидалось, поэтому возникший шторм пока был лишь слабым (G1). Но полярные сияния все же возможны в высоких широтах, пишет space.

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Непонятно, как долго дыра будет оставаться на солнце, но, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), предыдущие корональные дыры продолжались более одного оборота Солнца (27 дней). Однако вскоре дыра вернется от Земли.

Корональные дыры возникают, когда удерживающие Солнце магнитные поля внезапно открываются, в результате чего содержимое верхней поверхности Солнца вытекает в виде солнечного ветра. Корональные дыры выглядят как темные пятна, поскольку они более холодные и менее плотные, чем окружающая плазма.

По данным NOAA, потоки излучения от корональных дыр гораздо быстрее, чем обычный солнечный ветер, и часто вызывают возмущения в магнитном щите Земли, известные как геомагнитные бури. Последняя корональная дыра, появившаяся на солнце, возникла в марте, вызвала мощнейший геомагнитный шторм, обрушившийся на Землю более шести лет.

Солнечная активность растет круглый год, поскольку Солнце приближается к взрывному пику своего примерно 11-летнего солнечного цикла, известного как солнечный максимум. Однако странным образом, новая гигантская корональная дыра не должна являться частью этого увеличения солнечной активности.

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Корональные дыры могут возникнуть в любой момент в течение солнечного цикла, но на самом деле они более распространены в период солнечного минимума. Когда они появляются во время солнечного максимума, они обычно расположены у полюсов Солнца, а не у экватора. Поэтому остается загадкой, как такая огромная дыра открылась у экватора, когда Земля так близка к солнечному максимуму.

Недавний всплеск солнечной активности, по всей видимости, является признаком того, что мы находимся прямо на пороге солнечного максимума. В октябре ученые просмотрели свои прогнозы солнечного цикла и теперь предполагают, что взрывной пик может начаться в начале 2024 года.

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

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