На Солнце произошел редкий супервзрыв: Землю могут атаковать мощные магнитные бури

Ученые наблюдают за редким "супервзрывом" на Солнце, где четыре солнечных вспышки почти одновременно вспыхнули с разных точек солнечной поверхности. Существует вероятность, что одна из этих вспышек может вызвать солнечный шторм, который достигнет Земли в ближайшие дни.

Эта "четверная" солнечная вспышка, которая является чрезвычайно необычным явлением, может иметь серьезные последствия для Земли. Взрыв выбросил в космос большое облако плазмы и радиации, известное как корональный выброс массы (CME), которое может повлечь за собой геомагнитную бурю класса G1 на Земле, пишет Live Science.

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Геомагнитные бури могут вызвать ряд проблем, включая:

Сбои в работе электросетей: сильные геомагнитные бури могут вызвать перепады напряжения и даже перебои в электроснабжении.

Повреждения спутников: радиация, выбрасываемая во время солнечных вспышек, может повредить электронику спутников, что приведет к нарушению связи и навигации.

Сбои в работе GPS: геомагнитные бури могут влиять на сигналы GPS, что может привести к неточности или даже полному отключению GPS-навигации.

Полярное сияние: мощные геомагнитные бури могут вызвать яркое полярное сияние в регионах, расположенных вблизи полюсов Земли.

Пока неизвестно, ударит ли CME Землю, и если да, то какой будет его сила. Ученые продолжают мониторить ситуацию и ожидают более точных прогнозов в ближайшие дни.

Важно отметить, что в настоящее время нет причин для паники. Специалисты по космосу и науке постоянно следят за солнечной активностью и готовы принять меры, если это будет необходимо.

Ранее мы сообщали, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

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