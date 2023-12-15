rus
Українська
Наука

На Солнце произошла самая мощная за последние 6 лет вспышка: на Земле ожидаются сильные магнитные бури

Былим Елена

На Солнце произошла самая мощная за последние 6 лет вспышка: на Земле ожидаются сильные магнитные бури

Самая большая за последние шесть лет солнечная вспышка произошла 14 декабря. Он уже вызвал проблемы с радиосвязью с самолетами.

Сила вспышки составляла X2.8 – вспышки X-класса сильнейшие из возможных и в последний раз происходили в 2017 году). Следует ожидать очень сильные магнитные бури, влияющие на метеозависимых людей, пишет Space.com.

Читайте также: Почему от непогоды и магнитных бурь болит голова: как действует на человека метеопатия

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: наименьшие вспышки – класс А, за ними следуют B, C, M и X. Класс A0.0 равен энергии излучения, находящейся на орбите Земли, 10 нано-ватт на квадратный метр. Каждая буква означает 10-кратное увеличение выработки энергии.

Мощные вспышки на Солнце часто сопровождаются корональными выбросами массы (CME), посылающими огромные облака солнечной плазмы, летящие в космос со скоростью миллионов миль в час.

Как правило, гигантские взрывы на Солнце посылают солнечную плазму в космос, и облака этих заряженных частиц могут вызвать геомагнитные бури, достигая Земли.

Расписание магнитных бурь на декабрь 2023

На Солнце произошла самая мощная за последние 6 лет вспышка: на Земле ожидаются сильные магнитные бури

Атмосфера Земли предотвращает попадание вредного излучения солнечных вспышек на землю. Но это излучение все еще может влиять на нашу жизнь – например, влияя на сигналы, посылаемые GPS и спутниками связи, и вызывая прекращение радиосвязи.

Напомним, предварительные прогнозы указывают, что мощные магнитные бури ожидаются на Земле с 15 по 19 декабря.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

ОбществоНаукаКосмос