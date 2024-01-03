На удачу и беду: Что значит споткнуться правой и левой ногой

В древности люди верили, что каждое событие имеет свое значение, даже такое незначительное, как преткновение. Существует много примет, рассказывающих, что может предвещать это досаду.

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Наибольшее значение имеет нога, на которую вы споткнулись, пишет vseznayko.com. Казалось бы, что здесь такого случайно споткнулся. Но на самом деле есть разные приметы и предрассудки, рассказывающие, что может предвещать эту неприятность.

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Правая нога считается счастливой и удачливой. Если вы споткнулись на правую ногу, это может означать, что вас ждут неприятности и препятствия. Это может быть предупреждением от ангела-хранителя, который пытается уберечь вас от бед. Чтобы предотвратить неудачи, нужно после преткновения обязательно перекреститься, вернуться домой, глянуть в зеркало и расчесать волосы.

Левая нога, напротив, приносит позитив. Если вы споткнулись на левую ногу, это может означать, что вам предстоит вознаграждение за ваш труд, нрав и триумф.

Место, в котором вы споткнулись, также имеет значение:

Если вы споткнулись в дверях дома , это означало, что день будет крайне неудачным.

, это означало, что день будет крайне неудачным. Если вы споткнулись на дороге, то важно обратить внимание на дату своего рождения. Если цифры вашего дня рождения парные, то день будет удачным, если нечетные, лучше изменить свой маршрут.

Если вы споткнулись на лестнице , то также стоит обратить внимание на какую ногу. Если вы споткнулись на правую ногу, то вам предстоит встреча с близкими друзьями, если на левую – с врагами.

, то также стоит обратить внимание на какую ногу. Если вы споткнулись на правую ногу, то вам предстоит встреча с близкими друзьями, если на левую – с врагами. Если вы споткнулись спускаясь на левую ногу, то к вам благосклонны чувства, любовь и романтика, а если на правую – ждите неудач.

Если вы споткнулись и упали, то это положительный знак. Значит, вас ждет успех в ваших начинаниях.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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