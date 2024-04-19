На урожай нечего надеяться: названо растение, которое нельзя сажать рядом с морковью

При выращивании овощей на своем участке, мы привыкли выбирать оптимальное место, обеспечивать надлежащий полив и подкормку. Однако, важно также помнить о выборе соседей для наших растений.

Некоторые культуры могут негативно влиять на рост моркови, что приводит к плохой урожайности. В частности, следует избегать посадки укропа рядом с морковью, ведь они оба принадлежат к семейству зонтичных, пишет "На пенсии".

Совместное заражение болезнями и нападения одних и тех же вредителей является проблемой для растений, которые выращиваются рядом. Например, если морковь будет болеть, то и укроп будет плохо расти, и наоборот.

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Огородники советуют сохранять расстояние не менее 30 сантиметров между рядами моркови и укропа. Но чем больше расстояние между ними, тем лучше, поскольку это обеспечивает достаточно пространства для развития обеих культур.

Для улучшения урожайности и защиты от вредителей, садоводы рекомендуют высаживать лук и чеснок между рядами моркови и укропа, поскольку они отпугивают вредителей от этих культур и положительно влияют на урожай.

В случае, когда нет возможности выращивать морковь и укроп отдельно, следует выбрать разные по времени созревания сорта этих культур для совместного посева. Например, ранний сорт укропа и сорт моркови, который созревает поздно.

Ранее UAportal рассказывал, как и когда правильно сажать морковь в открытый грунт.

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