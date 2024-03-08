На Закарпатье обнаружили древнейшие следы существования людей в Европе (фото)

Ученые обнаружили в Западной Украине каменные орудия, возраст которых составляет 1,4 миллиона лет. Это делает их самыми давними известными артефактами, изготовленными древними людьми в Европе, и дает новое представление о том, как и когда наши ранние родственники впервые попали в этот регион.

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Орудия были найдены в 1980-х годах на археологическом памятнике Королево у границы Украины с Румынией, но их не могли точно датировать. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, использует метод датировки, основанный на космогенных нуклидах, чтобы определить возраст орудий. Этот метод показал, что им 1,4 миллиона лет.

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Исследователи полагают, что орудия могли быть изготовлены Homo erectus, единственными архаическими людьми, которые, как известно, жили за пределами Африки 1,4 миллиона лет назад.

Это открытие имеет большое значение для понимания ранней человеческой миграции и эволюции.

Оно подтверждает теорию, что ранние люди мигрировали из Африки в Европу через Восток.

Находка также дает новое представление о том, как Homo erectus адаптировались к европейской среде.

Напомним, в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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