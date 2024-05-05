На Земле началась магнитная буря красного уровня опасности: что делать
В воскресенье, 5 уровня, на Земле зафиксирован пятибалльный геомагнитный шторм. Он значительно усилится 6 и 7 мая. Сила магнитных бурь достигнет К-индекса 6.
По данным портала Meteoagent, только с 8 мая геомагнитные штормы стихнут до 2 баллов. Усиление магнитных бурь ожидается с 24 мая. Заметим, что это лишь предварительный прогноз, поскольку поведение Солнца невозможно спрогнозировать на долгие сроки.
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Магнитные бури могут оказывать влияние на физическое и психическое самочувствие человека из-за изменений в магнитном поле Земли. Хотя учёные еще не полностью понимают механизмы, с помощью которых магнитные бури влияют на человека, существуют некоторые общие сведения о возможных последствиях.
Некоторые люди сообщают о таких симптомах во время магнитных бурь:
- Головная боль или мигрень.
- Обострение хронических болевых синдромов, таких как артрит или мышечный болевой синдром.
- Тревога или ухудшение настроения.
- Нарушения сна или необычные сновидения.
- Усталость или чувство расслабления.
Что пить когда магнитные бури
Некоторые люди испытывают облегчение от симптомов, употребляя тёплые напитки, такие как чай или травяные настои. Теплые напитки помогают снять напряжение и успокоить нервную систему.
Важно также обратиться к врачу, если вы испытываете серьезный дискомфорт или ухудшение самочувствия. Врач сможет предоставить индивидуальные советы и рекомендации по снятию симптомов.
Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.
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