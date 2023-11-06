На Земле продолжается одна из сильнейших магнитных бурь года: как защититься

6 ноября из-за сильных вспышек на Солнце наблюдается шестибалльная магнитная буря, которая продлится сутки. Уже 8 ноября она стихнет до двух баллов.

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По данным "Метеоагента", последующие удары повторятся 9 ноября – магнитная буря будет силой в 4 балла. Для метеочувствительных людей она будет малочувствительна.

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Солнечные вспышки (геомагнитные бури) – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых энергия рассеивается от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Сталкиваясь с магнитосферой нашей планеты, энергия Солнца провоцирует геомагнитную активность.

Эти вспышки возникают, когда линии магнитного поля Солнца напрягаются и ломаются, что приводит к мощным взрывам энергии от Солнца. Эта энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, путешествующие в пространстве с очень высокой скоростью. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам.

Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:

Бессонница;

головные боли;

Слабость;

"разбитое" состояние;

Снижение работоспособности;

повышение тревожности;

Изменение АД.

Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:

Следить за артериальным давлением; Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств. Позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи; Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения, Своевременно снимать стресс, отдыхать; Пить успокаивающие травяные чаи, Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами, снизить потребление жирных продуктов и алкоголя; Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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