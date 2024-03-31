На Земле продолжается опасная магнитная буря красного уровня: что запрещено и как уберечься

В воскресенье, 31 марта, идет магнитная буря красного уровня опасности. Ее сила составляла 5 баллов.

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По данным сервиса Meteoagent, геомагнитный шторм завершится 1 апреля. Однако не надолго – уже 3 апреля начнется новая магнитная буря оранжевого уровня опасности, которая продлится целых трое суток.

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Магнитные бури, прогноз на неделю:

Кто ощущает магнитные бури?

Воздействие магнитных бурь испытывают около 50% людей на планете. Наиболее чувствительными к ним:

Пожилые люди

Люди с хроническими заболеваниями

Люди с метеозависимостью

Беременные женщины

Дети

Симптомы воздействия магнитных бурь:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Снижение работоспособности

Ухудшение настроения

Нарушение сна

Обострение хронических заболеваний

Что пить во время магнитных бурь:

Важно пить много чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

Зеленый чай: Зеленый чай содержит антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся в организме под воздействием магнитных бурь.

Отвар ромашки: Ромашка оказывает успокаивающий и противовоспалительный эффект.

Отвар шиповника: Шиповник богат витамином С, который укрепляет иммунитет.

Морс из клюквы: Клюква обладает мочегонным действием, что помогает вывести из организма токсины.

Если вы чувствуете сильное воздействие магнитных бурь, обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением и помните, что магнитные бури – это временное явление.

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